شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Nosferatu يحقق 156 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب Nosferatu إيرادات وصلت إلى 156 مليونًا و 333 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ يوم 25 ديسمبر من العام الماضى 2024، ومن إنتاج شركة Focus Features.

وانقسمت الإيرادات بين 90 مليونا و100 آلاف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و66 مليونًا و235 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

وصلت النسخة الجديدة من فيلم Nosferatu للمخرج روبرت إيجرز، يوم 25 ديسمبر من العام الماضى 2024 في الولايات المتحدة، ويلعب بيل سكارسجارد دور مصاص الدماء في فيلم الرعب القادم.

فيلم Nosferatu هو النسخة الثانية للفيلم الألماني الصامت لعام 1922 الذي يحمل نفس الاسم، بعد فيلم فيرنر هيرزوج Nosferatu The Vampyre الذى طرح خلال عام عام 1979.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين نيكولاس هولت، وليلي روز ديب، وآرون تايلور جونسون، وإيما كورين، وويليم دافو، وسيمون ماكبيرني، ورالف إينيسون.