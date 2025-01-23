شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الفنان شكري سرحان يتقدم بالشكر لكل من دعمهم فى الدفاع عن والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم يحيى شكرى سرحان نجل الفنان الراحل بالشكر لكل من دعمهم فى الدفاع عن والده الفنان الكبير شكرى سرحان وذلك من خلال بيان نشره محسن سرحان عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك وكتب فيه : "أوجه شكري واحترامى إلى الأستاذ المستشار الإعلامي محسن سرحان، والأستاذ المحترم الصدوق الدكتور النقيب اشرف زكى، والمؤلف أيمن سلامة، والاعلامى أحمد عبدون، الاعلامى جمعة قابيل.



محسن سرحان على فيس بوك

وكان الإعلامي محسن سرحان المتحدث باسم أسرة شكري سرحان تقدم فى وقت سابق ببيان اعتذار لكل عشاق الفنان الراحل شكرى سرحان وقال فيه إلى جمهور ومحبى الفنان الكبير شكرى سرحان نتقدم لكم بخالص التقدير والحب والاحترام على دعمكم ودفاعكم لقد اخجلتمونا بهذا الحب والوفاء وطوقتم أعناقنا بهذا الجميل وماكان دفاعنا عن الإساءة لشكرى سرحان إلا لتوصيل صوتكم وصدق مشاعركم.

وأضاف: وقد واعدناكم ألا نقبل الصلح ابدًا إرضاءً لكم، وقد فعلنا ولكن الذى اعتذر هو كبيرهم القيمة والقامة الدكتور النقيب أشرف زكى اعتذار يليق بشكرى سرحان من كبير لكبير أما الصغير لا نراه من الأساس ولو اعتذر ألف مرة ماسمعنا منه ولا قبلنا عذره".

وأشار محبى شكرى سرحان فى كل مكان نطلب منكم قبول الاعتذار لأن اعتذار النقابة ودكتور أشرف زكى هو اعتراف بمكانة وموهبة هذا الفنان الكبير الذى تطاول عليه الصغار إحنا كبرنا لكبيرهم وهذا من شيم الكبار.

وتعود القصة لخلاف نشب بين الأسرة والفنان الشاب عمر متولي، وذلك من خلال برنامج الأخير على الإنترنت، ونشرت أسرة محسن سرحان بيانا صحفيا جاء فيه: "لقد استمعنا لرأى الفنان الشاب عمر متولى فى أحد البرامج على السوشيال ميديا، والذى انتقد موهبة الفنان الكبير شكرى سرحان، ووصفه بأنه في مكانة لا يستحقها وقد جانبه الصواب جملة وتفصيلا، وأوجه ردى عليك ببعض الحقائق التى لا تعلمها لصغر سنك وموهبتك وافتقارك للياقة وحسن الحديث عن عملاق من عمالقة الفن المصرى والعربى".