شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح ضيف برنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل المطرب مدحت صالح ضيفاً اليوم على برنامج الراديو بيضحك عبر إذاعة 9090 في حلقة خاصة مع الإعلامية فاطمة مصطفى يتطرق فيها إلي أمور عديدة وكواليس للمرة الأولى بخصوص أعماله الغنائية المقبلة.

كما يستعيد ذكريات أبرز المحطات الذى مر بها في مشواره الفني المميز والذى اشتهر فيه كأحد أهم المطربين الذين تحولوا لعالم التمثيل وأصبحوا من أهم الممثلين ممن لعبوا أدوار مميزة في السينما والدراما بجانب المسرح، .. وتذاع الحلقة فى الساعة الخامسة مساء وحتي السابعة .

من ناحية أخرى سبق وقدم الفنان مدحت صالح التهنئة لرجال وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73، قائلا:كل سنة ومصر كلها بخير ..وكل سنة وكل رجال الداخلية والقوات المسلحة بخير ..الشكر قليل ليهم والله لأننا كلنا عارفين ومش محتاجين نعيد الحكايات قد إيه ضحوا وتعبوا وعملوا كتير واستحملوا علشان يخلوا الشعب المصري يعيش في أمان واستقرار".

أضاف الفنان مدحت صالح، في تصريحات على هامش احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73:"كل اللى أقدر أقوله ربنا يكرمكم ويوفقكم وتفضلوا على العهد محافظين على مصر، مشيرا إلى أن هؤلاء الأبطال يقدمون خدمات جليلة لكافة فئات الشعب المصري.

أكد "صالح"، أن الشعب المصري واع ومدرك تماما لكل الشائعات التي تستهدف وحدته، داعيا في الوقت ذاته للرد على تلك الشائعات بشكل يسهل على المواطن البسيط أن يعيه بعيدا عن المؤثرات الخارجية.

شدد مدحت صالح على أهمية الفن قائلا:"الفن طول عمره مهم ومؤثر جدا ونتيجته فعالة وسريعة ويقصر المسافات أكثر من السياسة أحيانا".