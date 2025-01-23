شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ناسى افتكر.. جودر يفقد الحصن في الحلقة الرابعة من الجزء الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر فى النصف الثانى من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون بسبب انتظارهم حكايات ألف ليلة وليلة، وارتبط المشاهدون بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى فى دراما رمضان 2025 .

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر، ولمعرفه أحداث الرابعة واسترجاع القصة، بدأت الحلقة بافتتان سالم "وليد فواز" بشواهي "نور" والتي تلعب عليه من أجل الوصول لشقيقه جودر، لإجباره على مساعدتها للوصول للكنوز الأربعة، حيث توقع شواهي المتنكرة في شخصية راقصة تدعى حسناء وهى شواهى ملكة الشمعيين وجاءت إلى حارة سعد السعود، لأن جودر وقع منه الحصن، وأنها سوف تستطيع فك الرصد الذى نفذه الحكيم الشمردل، ويستطيعون الوصول للكنوز الأربعة، وهو ما يجعل سالم يتشاجر مع أسرته من أجل الاستقلال عنهم ماليا.

كما شهدت الحلقة قيام شومان العنتيل - أحمد كشك، بتبيلغ المعلم وردان – محمد عبد العظيم بأن جودر قام بضربه أمام الحارة، ونقل له حديثا عنه لم يقال من أجل إيقاعهم في بعض، ولكن عندما ذهب المعلم وردان للحارة لتلقين جودر درسا، اكتشف أن شومان العنتيل ذراعه اليمين كذب عليه للإيقاع بينه وبين جودر فقام بصفعه أمام الحارة، خاصة بعدما اكتشف أن سبب الخناقة هو قيام شومان بالتحرش بحبيبة جودر.

وأقنعت فاطمة "وفاء عامر" زوجها عمر "محمود البزاوى" بزواج جودر من حبيبته شروق قبل إخوته سالم وسليم، وأبلغ جودر حبيبته بأن والده وافق على زواجه