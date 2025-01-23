منة عرفة تعتذر لـ أشرف زكي: آسفة للأب الروحي ليّا ومقدرش على زعلك أبدًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 01:19 مساءً - تقدّمت الفنانة الشابة منة عرفة، باعتذارٍ علني، للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن أي خلافات سابقة، وتحديدًا خلال عام 2022، عندما أثارت جدلًا واسعًا وطليقها محمود المهدي وصلت إلى حدّ الهجوم والمحاكم أيضًا.

الأب الروحي ليّا

وبعثت منة عرفة، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، رسالة إلى الفنان أشرف زكي، قائلة: "نقيبي وأستاذي ومعلمي والأب الروحي ليّا ولينا كلنا، بعتذر لك عن أي حاجة ضايقتك منّي في يوم من الأيام، أو أي حاجة صدرت منّي بدون قصد تجاه حضرتك، كلنا أولادك وبنتعلم من حضرتك، وأنا أولهم".

منة عرفة: مقدرش على زعلك أبدًا

وتابعت منة عرفة "آسفه لحضرتك علي أي لحظة حضرتك إضايقت فيها وكنت أنا السبب حتى لو كانت مش مقصودة ولا عمري أقصد، وكل سنة وحضرتك طيب و بخير بمناسبة الأيام المفترجه اللي إحنا فيها.. أنا بحبك جدًا وحضرتك عارف غلاوتك عندي قد إيه، مقدرش على زعلك أبدًا، مليش غيرك يا دكتور.. أنت أبونا كلنا".

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نشاط فني في موسم دراما رمضان 2025

وتعيش منة عرفة حالة من النشاط الفني خلال موسم دراما رمضان 2025، بعد فترة من الغياب، حيث تُشارك في مسلسلين دفعة واحدة، الأول هو "وتقابل حبيب" حيث تُجسد خلال الأحداث دور شقيقة ياسمين عبدالعزيز الصغرى، وتدرس في الجامعة وتتعرض للعديد من المواقف مع شقيقتها، ويُشارك في بطولة العمل كلّ من: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

كما تُشارك في مسلسل "جوما" المكون من 15 حلقة، بطولة ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبدالمغني، تامر عبدالمنعم، سميرة صدقي، فراس سعيد وآخرين، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

ينتمي مسلسل "جوما" إلى الدراما النفسية، التي تحمل قدْراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات، حيث تظهر ميرفت أمين بدَور أم لفتاتين: الأولى تجسّد دورها ريم البارودي، والثانية تلعب شخصيتها منة عرفة، والتي جاءت بديلة عن الفنانة منة فضالي -التي اعتذرت عن المشروع بشكلٍ مفاجئ- وخلال الأحداث تتعرّض ميرفت للمواقف التي تحاول مسحها تماماً من حياته.

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