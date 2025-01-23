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تصدر ترند مؤشرات البحث.. تطورات سريعة في الحلقة الأخيرة من موضوع عائلي 

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تصدر ترند مؤشرات البحث.. تطورات سريعة في الحلقة الأخيرة من موضوع عائلي 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 01:19 مساءً - تصدر مسلسل موضوع عائلي ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة العاشرة والأخيرة من الموسم الثالث.

آخر حلقات موضوع عائلي

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث أهمها قيام بفضح ماجد الكدواني أمام عائلته، مما أدى لشعوره بالذنب وسلم نفسه للشرطة، إلا أنه تمكن من الحصول على البراءة بعدما تم العثور على كاميرات تثبت براءته، كما تمكن من إيجاد تسجيلات تدين رانيا يوسف، وهددها بنشرها في حال عدم الابتعاد عنه.
أما طه الدسوقي فنجح في تقديم أولى بطولاته السينمائية وبدأ في تحقيق حلمه، بينما تم حبس محمد شاهين ومحمد القس لمدة عام فقط .

أحمد سعد يطرح أغنية للعمل

وبالتزامن مع عرض آخر حلقات العمل، تم طرح أغنية جديدة للفنان أحمد سعد بعنوان "ألف تحية"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
أغنية "ألف تحية" تحتفل بالناس الحقيقية والبسيطة، وجاءت هذه الأغتية من كلمات الشاعر محمد حسن، ولحنها هشام جمال، ووزعها مادي. أما الميكس والماستر فقام بهما بيشوي مجدي، وحققت الأغنية نجاحاً لافتاً فور طرحها.

مسلسل موضوع عائلي 3، تدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوماً جدداً منهما الفنانتان ياسمين وافي ورانيا يوسف.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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