دنيا سمير غانم تدخل معسكراً مغلقاً للّحاق برمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبب وجود الفنانة دنيا سمير غانم في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية لحضور حفل Joy Awards في تأجيل تصوير مسلسلها الرمضاني “عايشة الدور”، وهو ما اضطرها للعودة سريعاً لاستكمال التصوير حتى لا تدخل في أزمة ضيق الوقت.

وعلمت “لها” أن دنيا استأنفت تصوير المسلسل فور عودتها من السعودية، وطلبت أن تكون الفترة المتبقية للتصوير معسكراً مغلقاً لكل فريق العمل حتى يتسنى لها الانتهاء من تصوير المسلسل قبل حلول شهر رمضان.

وطلبت دنيا من مخرج العمل تكثيف ساعات التصوير حتى يلحق المسلسل بالعرض في رمضان، خاصة أن من المفترض أن يُعرض في الجزء الأول من الشهر الفضيل.

مسلسل “عايشة الدور” يتكوّن من 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويتناول قصة مشوّقة من واقع المجتمع.

ويشارك دنيا سمير غانم في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين، منهم: محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، ماجد القلعي، ومحمد ثروت.