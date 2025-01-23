رولان مهنا يتلقى تهنئة خاصة من النجمة الذهبية نوال الزغبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنّأت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الفنان اللبناني رولان مهنا على إصدار أغنيته الجديدة “من الآخر”، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” رسالة دعم جاء فيها: “مبروك رولان الأغنية كتير حلوة وإحساسك رائع. بالتوفيق والنجاح، بتستاهل”.

بدوره، أعرب رولان عن سعادته الكبيرة بهذه التهنئة، ورد قائلاً: “الفرحة ما بتكمل غير بالمبروك منك #من_الآخر بحبك”، معبراً عن امتنانه لدعم الزغبي له في مسيرته الفنية.

حول أغنية “من الآخر”

كان الفنان رولان مهنا قد أطلق أغنيته الجديدة “من الآخر” بتاريخ 16 يناير 2025، والتي جاءت استجابة لتصويت أجراه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختار الجمهور النمط الرومانسي ليكون الطابع الأساسي لهذا العمل.

الأغنية تتميز بإحساس عاطفي عالٍ ولحن دافئ يعكس توجه مهنا لتقديم أعمال تلامس مشاعر الجمهور. ويُعد هذا الإصدار خطوة إضافية في مسيرته الفنية التي يسعى من خلالها لتقديم محتوى متجدد يواكب تطلعات جمهوره.

تأتي تهنئة نوال الزغبي لتؤكد مكانة رولان مهنا المتصاعدة في الساحة الفنية، وتبرز دور الفنانين في دعم بعضهم البعض وتشجيع المواهب المميزة.