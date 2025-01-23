بتحضيرات خاصة.. أنغام تستعد لحفل “عيد الحب” في أبوظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة أنغام عن استعدادها لإحياء حفل غنائي في المجمع الثقافي في أبوظبي، في 14 شباط (فبراير) المقبل، تزامناً مع الاحتفالات بـ”عيد الحب”، حيث تعِد جمهورها بحفل تطغى عليه الموسيقى الرومانسية، والأجواء الساحرة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمجمع الثقافي عبر منصة “إنستغرام” عن هذا الحدث المميز، مشيرةً الى أن الحفل سيُقام في 14 شباط (فبراير)، حيث سيتمكّن الجمهور من الاستمتاع بأمسية غنائية رائعة مع الأيقونة أنغام، التي ستأسر الحضور بصوتها الفريد وأدائها القوي.

وشاركت أنغام عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمجمع الثقافي، ظهرت فيه الفنانة المصرية وهي تستعد للصعود الى المسرح قبل إحدى حفلاتها، وبعض اللقطات من الحفلات التي قدّمتها الفترة الأخيرة.

وكانت أنغام قد شوّقت جمهورها للحفل، مؤكدةً استعدادها لإقامة حفل استثنائي في أبوظبي بمناسبة “عيد الحب”، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، بوستر الحفل، الذي يعكس الأجواء الرومانسية التي ستطغى على الأمسية، فيما تواصل التحضيرات الخاصة لهذا الحدث، حيث من المتوقع أن تقدّم خلاله باقة متنوعة من أغانيها المميزة التي ستحظى بتفاعل كبير من جمهورها.