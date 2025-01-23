تركي آل الشيخ يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز.. فيلم عالمي مرتقب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” عن مفاجأة جديدة تجمع النجمين كريم عبد العزي وأحمد عز، بعد نجاحمها في فيلم “كيرة والجن”.

وكشف آل الشيخ عن بداية تصوير فيلم جديد من بطولة النجمين المصريين، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج مخرجي الفيلم العالمي Bad Boys.

وكتب تركي آل الشيخ: “اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي.. اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح”.

واصل: “سيكون أول فيلم يتصور في استديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار”.

وأكمل: الفيلم بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3، يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور به”.

جدير بالذكر أن كريم عبد العزيز وأحمد عز تعاونا قبل ذلك في فيلم “كيرة والجن”، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.