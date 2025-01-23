أحلام تطلق ألبوم “العناق الأخير”: عصارة 30 عاماً من الفن الخليجي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة أحلام الشامسي الجزء الأول من مجموعتها الغنائية الجديدة “العناق الأخير” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، والتي تضمنت 12 أغنية في ألبوم اعتبرته المطربة الإماراتية “عصارة 30 عاماً من الفن، تعلّمت فيها الكثير”، على حد تعبيرها.
وقالت أحلام في رسالة نشرتها عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي مع طرح أحدث أعمالها: “يسعدني أن أقدّم لكم هذه الجوهرة الفنية من أعماق فننا الخليجي الأصيل الذي هو كما الذهب لا يتغير”.
وأضافت: “هي مَن اختارت وأنتجت وأشرفت على كل صغيرة وكبيرة، وغنّت، وكأنها تتحدّى فقط نفسها ليفخر بها أبناؤها وأهلها وجمهورها الكبير”.
واختتمت أحلام بالقول: “ولله الحمد، أحلام اليوم ليست أحلام الماضي، كبرت وتغيّرت وأصبحت تحمل اسمها ليبلغ عنان السماء وتفخر هي باسمها ويفخر بها وطنها. أتمنى أن أكون في هذا الألبوم جزءاً من تاريخ توثيق وتأصيل الفن الخليجي بوجه عام والفن السعودي بوجه خاص”.
وشمل الألبوم الأغاني التالية:
- “العناق الأخير”من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع أسامه الهندي.
- أغنية “وحشتوني” من كلمات وارفة، وألحان يزيد الخالد، وتوزيع عصام الشرايطي.
- أغنية “هذاك أول” من كلمات فيصل الشعلان، وألحان عبدالمنعم العامري، وتوزيع سيروس.
- أغنية “آه من قلبي” من كلمات منصور الشادي، وألحان عبدالله آل سهل، وتوزيع سيروس.
- أغنية “أدري تغير” من كلمات عوض الحارثي، وألحان عبادي الجوهر، وتوزيع أسامة الهندي.
- أغنية “جازيت” متن كلمات بدور، وألحان عبدالله آل سهل، وتوزيع عصام الشرايطي.
- أغنية “يوم هب الوقت” من كلمات فهد المساعد، وألحان فيصل المحمد، وتوزيع عمر صباغ.
- أغنية “الله يهب له” من كلمات وتد، وألحان عبدالله آل سهل، وتوزيع سيروس.
- أغنية “أريد أفوق” من كلمات محمود العبدالله، وألحان عبدالله آل سهل ، وتوزيع أسامه الهندي.
- أغنية “إلاّك” من كلمات منصور الشادي، وألحان يزيد الخالد، وتوزيع أسامه الهندي.
- أغنية “وماذا بعد” من كلمات د علي الغامدي، وألحان عبادي الجوهر، وتوزيع أسامه الهندي.
- “الليل سادة” من كلمات وارفة، وألحان يزيد الخالد، وتوزيع سيروس.