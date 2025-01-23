أحلام تطلق ألبوم “العناق الأخير”: عصارة 30 عاماً من الفن الخليجي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة أحلام الشامسي الجزء الأول من مجموعتها الغنائية الجديدة “العناق الأخير” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، والتي تضمنت 12 أغنية في ألبوم اعتبرته المطربة الإماراتية “عصارة 30 عاماً من الفن، تعلّمت فيها الكثير”، على حد تعبيرها.

وقالت أحلام في رسالة نشرتها عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي مع طرح أحدث أعمالها: “يسعدني أن أقدّم لكم هذه الجوهرة الفنية من أعماق فننا الخليجي الأصيل الذي هو كما الذهب لا يتغير”.

وأضافت: “هي مَن اختارت وأنتجت وأشرفت على كل صغيرة وكبيرة، وغنّت، وكأنها تتحدّى فقط نفسها ليفخر بها أبناؤها وأهلها وجمهورها الكبير”.

واختتمت أحلام بالقول: “ولله الحمد، أحلام اليوم ليست أحلام الماضي، كبرت وتغيّرت وأصبحت تحمل اسمها ليبلغ عنان السماء وتفخر هي باسمها ويفخر بها وطنها. أتمنى أن أكون في هذا الألبوم جزءاً من تاريخ توثيق وتأصيل الفن الخليجي بوجه عام والفن السعودي بوجه خاص”.

وشمل الألبوم الأغاني التالية: