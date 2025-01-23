ريهانا مفجوعة.. وفاة لين بان نجمة Bling Empire: New York بعد حادث مأساوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت نجمة تلفزيون الواقع ومصممة المجوهرات الشهيرة، لين بان، عن عمر يناهز 52 عامًا، بعد أسابيع من تعرضها لنزيف في المخ إثر حادث تزلج عشية عيد الميلاد الماضي. وكانت بان قد خضعت لجراحة طارئة عقب الحادث، لكن حالتها الصحية لم تتحسن، لتلفظ أنفاسها الأخيرة يوم الاثنين الماضي، وفق ما أكده نجلها سيباستيان في منشور مؤثر على “إنستغرام”.

نشر سيباستيان مجموعة من الصور التي جمعته بوالدته على مر السنين وكتب رسالة صادقة، قال فيها: “كانت وستظل دائمًا أفضل صديق وأفضل أم لي. هي شخص يهتم بالجميع، وكانت تبتسم دائمًا حتى في أصعب الأوقات أثناء تعافيها. كانت مقاتلة حتى النهاية وهي أقوى امرأة عرفتها”. وأضاف أنه سيبذل كل جهده لضمان عدم نسيان والدته والاحتفال بها كما تستحق.

النجمة العالمية ريهانا كانت من بين أولى الشخصيات التي عبّرت عن حزنها لوفاة بان، وكتبت في تعليقها على منشور سيباستيان: “لين، ستظلين دائمًا عرّابتنا! أحبك إلى الأبد! لا أصدق أنني أكتب هذا… شكراً لكِ على كل الفرح الذي جلبته لنا!”.

لين بان، التي اشتهرت بمشاركتها في مسلسل “Bling Empire: New York” على منصة Netflix، كانت معروفة بشخصيتها القوية وتصاميمها الفريدة التي تركت بصمة في عالم الموضة والمجوهرات. رحيلها ترك فراغًا كبيرًا في حياة محبيها وأصدقائها، الذين عبّروا عن صدمتهم العميقة بفقدانها.