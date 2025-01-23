مجموعة شركات الزاهد شريك استراتيجي في مؤتمر التعدين الدولي 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت مجموعة شركات الزاهد مشاركتها كشريك استراتيجي في مؤتمر التعدين الدولي (FMF) 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض. يعتبر هذا المؤتمر من أبرز الأحداث العالمية التي تسلط الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه قطاع التعدين في تعزيز الابتكار والتقدم على المستوى العالمي.

وأشارت مجموعة الزاهد إلى أن هذه الشراكة تأتي تأكيداً لالتزامها بتطوير قطاع التعدين ودعم التنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحفيز القطاعات الواعدة.

سيكون جناح مجموعة الزاهد متاحاً في المعرض المصاحب للمؤتمر تحت رقم SP04، حيث ستعرض المجموعة أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة في مجال التعدين والتنمية المستدامة.

وتُعد هذه المشاركة خطوة مهمة في مسيرة مجموعة الزاهد لتأكيد مكانتها كشريك رئيسي في دعم تطور قطاع التعدين وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي.