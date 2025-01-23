فهد الزاهد: “لن تمضي ليلة بعشق إلا مع عبدالمجيد عبدالله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، عن إعجابه الكبير بالفنان عبدالمجيد عبدالله، مشيدًا بمسيرته الفنية وأغنياته التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور العربي على مرّ السنوات.

وفي حديثه عن الفنان السعودي الكبير، قال الزاهد: “لن تمضي ليلة بعشق إلا مع عبدالمجيد عبدالله”، في إشارة إلى التأثير الكبير لأغنيات عبدالمجيد التي أصبحت رفيقة للأحاسيس والمشاعر في لحظات الفرح والحب وحتى الحزن.

وأضاف الزاهد أن عبدالمجيد عبدالله يمثل قامة فنية استثنائية، استطاع أن يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مقدمًا أعمالاً موسيقية لا تزال خالدة في ذاكرة الأجيال. وأكد أن الفنان السعودي لعب دورًا كبيرًا في تطوير الأغنية الخليجية والعربية، مما يجعله نموذجًا للإبداع الموسيقي المستمر.

تأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على مكانة عبدالمجيد عبدالله كأحد أهم رموز الفن في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، ودليلًا على تقدير الوسط الفني والشخصيات المؤثرة لإبداعاته التي تجاوزت حدود الزمان والمكان.