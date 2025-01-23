بالصور – أنغام تحتفل بألبومها الجديد وسط كوكبة من نجوم الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقامت النجمة المصرية أنغام احتفالية مميزة بمناسبة إطلاق ألبومها الجديد “تيجي نسيب”، بحضور نخبة من كبار نجوم الفن والإعلام وأصدقائها المقربين. وجاءت الاحتفالية في أجواء مليئة بالفرح والاحتفاء، حيث دعت أنغام أسماء بارزة من الوسط الفني، منهم كارول سماحة، إلهام شاهين، كندة علوش وزوجها عمرو يوسف، لميس الحديدي، يسرا، وسميرة سعيد، إلى جانب مجموعة أخرى من النجوم الذين حرصوا على مشاركة أنغام فرحتها بهذا الإنجاز الفني.

عرض كليب الأغنية واحتفال خاص

الجدير بالذكر أن أنغام كانت قد احتفلت مؤخراً بإطلاق فيديو كليب أغنية “تيجي نسيب”، التي تحمل عنوان ألبومها الجديد، في فعالية خاصة أُقيمت بإحدى دور السينما في منطقة السادس من أكتوبر. حضر هذا الحدث عدد من النجوم وصنّاع الألبوم، منهم الشاعر أمير طعيمة وزوجته، الفنان أكرم حسني، الموزّع والمنتج حسن الشافعي، الإعلامية لميس الحديدي، والسيناريست تامر حبيب.

مفاجآت الحفل وتفاصيله

شهد حفل عرض الكليب العديد من اللحظات المميزة، أبرزها ظهور أنغام برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن، اللذين حرصا على دعم والدتهما وحضور هذا الحدث الخاص. كما تميز الحفل بأجواء ودية وتفاعلية بين الحضور.

وعلى هامش الاحتفال، عقدت أنغام مؤتمراً صحافياً أعربت فيه عن سعادتها الكبيرة بإطلاق ألبومها الجديد، قائلة: “رحلة ألبومي كانت ممتعة رغم مشقتها، ولم أحقق هذا النجاح بمفردي، بل بدعم من نخبة من المبدعين في عالم الفن”.

ألبوم “تيجي نسيب” وأغنياته

يضم ألبوم “تيجي نسيب” 10 أغنيات مميزة، جمعت بين كلمات وألحان وتوزيع أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى. ومن بين هذه الأغاني:

“تيجي نسيب” : كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي.

: كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي. “وبقالك قلب” : كلمات أمير طعيمة، ألحان رياض الهمشري، توزيع طارق مدكور.

: كلمات أمير طعيمة، ألحان رياض الهمشري، توزيع طارق مدكور. “هو أنت مين” : كلمات هالة الزيات، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق مدكور.

: كلمات هالة الزيات، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق مدكور. “موافقة” : كلمات حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس.

: كلمات حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس. “إيه الأخبار” : كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد الناصر، توزيع أمير محروس.

: كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد الناصر، توزيع أمير محروس. “خليك معاها” : كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس.

: كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس. “اسكت” : كلمات نور عبد الله، ألحان مصطفى العسال، توزيع أمير محروس.

: كلمات نور عبد الله، ألحان مصطفى العسال، توزيع أمير محروس. “أقولك إيه” : كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس.

: كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس. “كان بريء” : كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع نادر حمدي.

: كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع نادر حمدي. “القلوب أسرار”: كلمات آمار مصطفى، ألحان محمد الشرنوبي، توزيع أمير محروس.

نجاح الكليب

حقق كليب “تيجي نسيب” أصداء إيجابية فور طرحه على قناة أنغام الرسمية على “يوتيوب”، حيث تجاوز عدد المشاهدات المليون مشاهدة خلال أسبوعين، ما يؤكد حماس الجمهور للعمل الجديد.

بهذا الألبوم، تثبت أنغام مجدداً مكانتها كإحدى أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، مقدمة أعمالاً فنية مميزة تحظى بإعجاب جمهورها الواسع.