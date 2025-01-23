شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن ترشيحات الأوسكار فى دورته الـ 97 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الأربعاء بث ترشيحات جائزة الأوسكار في دورته الـ 97، مباشرة في تمام الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفى الساعة 3.30 عصرا بتوقيت مصر، على جميع المنصات الرقمية للأكاديمية، مثل TikTok وInstagram وYouTube وFacebook.

بالإضافة إلى متابعة الإعلان عن ترشيحات الأوسكار على برامج مثل Good Morning America على ABC، والبث المباشر على ABC News Live وDisney+ وHulu.

على أن يتم الإعلان عن الأفلام المرشحة في الفئات الـ 23 من جائزة الأوسكار.

وكانت قد تسببت حرائق الغابات في الكثير من الخسائر لصناعة السينما ولنجوم وهولييود، كما تسببت في تغير جداول عروض الأفلام وجدول أنشطة حفل الأوسكار، حيث كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن عدة تغيرات في جدولها، بتمديد فترة التصويت على ترشيحات الأوسكار حتى يوم 17 يناير، بينما يتم الإعلان عن الترشيحات النهائية يوم 23 يناير.

وألغت الأكاديمية حفل الغداء السنوي الذي يقام للمرشحين للجوائز والذي كان من المقرر عقده يوم 10 فبرايرالمقبل، على أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 2 مارس المقبل، مع التنويه على أن جميع التواريخ قابلة للتغير بسبب الأحداث المتلاحقة.