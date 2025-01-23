منة شلبي وعمرو يوسف بطلا الجزء الثاني من السلم والثعبان.. والعرض في عيد الأضحى 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 11:49 صباحاً - كشف المخرج طارق العريان عن بدء التحضيرات للجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" بأبطالٍ جدد، وذلك بعد مرور نحو 24 عامًا على عرض الجزء الأول، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

طارق العريان: قصص الحب ما بتنتهيش

وأوضح طارق العريان، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أنّ بطلي الجزء الثاني من "السلم والثعبان" هما منة شلبي، والتي ستُجسد شخصية "ملك"، وعمرو يوسف الذي سيؤدي دور "أحمد"، والتأليف لـ أحمد حسني، ومن المُقرر طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى 2025، قائلًا: "قصص الحب ما بتنتهيش، والسلم والثعبان راجع بجزء جديد، وقصة جديدة، نحب نقدملكم: (أحمد وملك)".



أحد أبرز الأفلام في الألفية الجديدة

ويُعد فيلم "السلم والثعبان" أحد أبرز الأفلام التي عرضت خلال العقدين الماضيين، وحقق نجاحًا لافتًا سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، لذا كان حاضرًا في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، أكتوبر الماضي، حيث جرى تنظيم جلسة نقاشية مع أبطال وصُنّاع العمل، إذ قالت الفنانة حلا شيحة إن من بين العوامل التي ساهمت في استمرار نجاح الفيلم، هى المصداقية والارتجالية في مشاهده، والتي جعلته يظهر بصورة حقيقية للجمهور، هذا إلى جانب السيناريو الخاص بالفيلم، مضيفة: "السيناريو شبه الناس وقصصهم على أرض الواقع".

قصة الفيلم

دارت أحداث فيلم السلم والثعبان الذي تم عرضه عام 2001 حول شخصية "حازم" الفنان هاني سلامة، وهو شاب مستهتر فشل فى أن يكون زوجاً جيداً، وفشل في أن يصبح أباً جيداً، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل "ياسمين" الفنانة حلا شيحة حياته، فيواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما.

نشاط سينمائي

وفي سياق آخر، يعيش الثنائي منة شلبي وعمرو يوسف، حالة من النشاط السينمائي خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع غيابهما عن موسم دراما رمضان 2025، حيث يُعرض لـ منة حاليًا فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق أرقامًا كبيرة في شباك التذاكر المصري، تجاوزت 82 مليون جنيه في 11 أسبوع عرض، ومبيعات وصلت 736 ألف تذكرة مباعة، ويشاركها البطولة كلّ من: أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداثه حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.

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كما تواصل منة حاليًا، تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: كريم فهمي، الفنانة أسماء جلال، الفنان كريم قاسم، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة مايان السيد، الفنان حسن مالك، والعمل سيناريو محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري، وذلك بجانب تصويرها فيلم "فرقة الموت" مع الفنان أحمد عز.

أما عمرو يوسف، فيواصل حاليًا تصوير فيلم "درويش" مع دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، والعمل تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويُجسد خلال الأحداث حياة رجل يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن ببراعة بين الفكاهة والمكر، والبساطة والتخطيط المحكم؛ إذ يخوض رحلة مليئة بالمواقف غير المتوقعة، في قصة مليئة بالأكشن والمغامرة بأسلوب مختلف.

كما تعاقد مؤخرًا على المشاركة في فيلم "شقو 2"، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول مع الفنان محمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا، حيث إنّ العمل لازال في مرحلة الكتابة حاليًا، ومن المُقرر تحديد موعد التصوير خلال موعد لاحق.

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