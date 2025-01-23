دياموند أبو عبود لـ الخليج 365: درست تناقضات ريما في مسلسل سراب ولهذا السبب تحدثت باللبناني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 11:49 صباحاً - اعتلى اسم الفنانة دياموند أبوعبود ترند منصات السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب أدائها الرائع لشخصية "ريما" التي تقدمها خلال أحداث مسلسل "سراب"، فظهورها كان لافتاً للنظر بصورة كبيرة لمتابعي هذا العمل، حيث ادخلتهم في حيرة شديدة فهي المرأة التي تكره زوجها وترفض الإنجاب منه وفي نفس الوقت هي الصديقة التي تشعر بغيرة من صديقتها، وعن كواليس العمل والتحضير للشخصية، كان لكاميرا " الخليج 365" لقاء معها.

رحلة دراسة

التركيبة النفسية المعقدة التي ظهرت بها شخصية "ريما" كان وراءها تحضير وجهد كبيرين، هذا الأمر كشفت عنه النجمة دياموند أبو عبود ، إذ قالت لـ"الخليج 365" عند قراءتها لورق المسلسل إنه كان يشغل بالها فقط من هي الشخصية التي سوف تتقمصها، لذلك لم ينحصر تفكيرها على الورق وكيفية تمثيله، ومن هنا قررت أن تخوض رحلة بحث بداخل "ريما" من خلال تحليل أبعادها النفسية والدوافع والأسباب التي جعلتها تصل لهذه المرحلة الصعبة من حياتها والأشياء التي أثرت عليها سواء من قصص وحكايات قيلت عنها ، مكملة "خضت رحلة طويلة حتى أعرف سبب كل هذه التناقضات والصراعات النفسية بداخلها".

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النسخة الأصلية

بما أن قصة مسلسل "سراب" مستوحى من العمل العالمي Seven Types of Ambiguity، فالكثير من محبي الأعمال الدرامية دائماً ما يبحثون عن النسخة الأصلية عند عرض النسخة المعربة منه، وهنا نوهت " دياموند" بأنها لم تر النسخة الأصلية من المسلسل عقب عرض مشاركتها بها، ولكن اكتفت فقط برؤية الحلقة الأولى منه، بهدف التعرف على روح المسلسل وألوان الصورة والإيقاع الخاص به، دون التركيز مع شخصيات العمل بما فيهم شخصية "ريما" التي قدمتها لأنها في هذه الحالة تتعامل مع شخصية جديدة بالنسبة لها بعيدة كل البعد عن الشخصية التي تتواجد في النسخة الأصلية، خاصة وأن الاقتباس ما هو إلا إعادة كتابة بروح جديدة.

وتابعت: "بالاقتباس عم نرجع نعيد كتابة هذا العمل بشخصيات نابعة من البيئة العربية".

السوشيال ميديا

أما عن علاقة "ريما " بزوجها " نور" الفنان أحمد مجدي، والتي أصحبت حديث منصات التواصل الاجتماعي، حيث انحاز روادها لـ "نور" بسبب الطريقة السيئة التي يتم التعامل بها بصورة مستمرة مع زوجته "ريما" والتي أعلنت كرهها الشديد له، وجهت "الخليج 365" سؤالاً لـ " دياموند" جاء كالتالي " ما هو الوصف المناسب من وجهة نظرك لعلاقة نور بـ ريما ؟"، فردت قائلة بأنها ترفض وضع وصف معين، لكون كل شخصية منهم لها تركيبة مختلفة عن الأخرى، ومن الناحية الدرامية هذا الأمر ناجح لكونه يخلق صراعاً معيناً، مضيفة " الصراعات الدرامية تتطلب اختلافاً، خاصة وأن التوافق لا يحدث أي شيء".

وتابعت " نور لديه صراعات مع نفسه وريما أيضاً، وهذا الأمر ينطبق على باقي شخصيات المسلسل حيث تعيش كل شخصية في صراع مع نفسها".

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تعاطف وتأثر

ورغم رفض وكره بعض المحيطين بـ "ريما " لها بسبب أفعالها السيئة، إلا أن الفنانة دياموند أبو عبود أكدت على تعاطفها وحبها لها الذي دفعها لتبرير أفعالها والدفاع عنها أيضاً، لكونها في نهاية الأمر شخصية حقيقية تستطيع التعامل مع أشياء وأخرى تفشل في التعامل معها، لافتة إلى أن الشيء الذي أخذته من شخصية "ريما" هو حب وتقبل الآخر لكون هذا الأمر جزءًا من التمثيل.

واستطردت قائلة " أنا لما بشوف شخصية ما بحكم عليها بحاول افهمها واتعامل معها، وهذا الشيء بتعلمه من كل شخصية بقدمها".

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اللهجة اللبنانية

وكشفت النجمة دياموند أبو عبود،عن سبب تحدثها باللهجة اللبنانية خلال أحداث المسلسل رغم كون جميع أبطاله يتحدثون باللهجة المصرية، لافتة إلى أن سبب ذلك هو كون شخصيتها بسيناريو العمل "ريما" مكتوبة باللبناني فهي سيدة لبنانية تعيش بمصر ومتزوجة من شخص مصري.

وشددت " دياموند" على أن المخرج والقائمين على المسلسل رفضوا تماماً إحداث خلط بين اللهجة اللبناني والمصري، وهذا على خلاف المتعارف عليه في الواقع فأي شخص يتواجد ويعيش في بلد آخر غير بلده يبدأ في إحداث خلط بين لهجته الاساسية ولهجة البلد الذي يتواجد بها لفترة طويلة.

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مسلسل "سراب"

هو مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، ويقع في 10 حلقات. كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل.

ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم على رأسهم النجم خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.

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