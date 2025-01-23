شكرا لقرائتكم خبر عن قصة زواج عايدة رياض من محرم فؤاد وضربه لها علقة ساخنة.. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الفنانة عايدة رياض بعيد ميلادها اليوم الخميس 23 يناير، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1954 ، وبدأت حياتها الفنية مبكراً وتحديداً في سن 14 عاماً كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية وأصبحت الراقصة الأولى في الفرقة، حتى شاهدها المخرج أحمد ياسين وقدمها بأول أدوارها في فيلمه مع تحياتي لأستاذي العزيز" وانطلقت بعد ذلك فى المسرح والسينما.

الفنانة عايدة رياض مرت فى حياتها العديد من القصص الدرامية التي مرت بها ولعل أبرزها زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد، حيث روت عايدة تفاصيل هذه الزيجة التي كانت مليئة بالحكايات المثيرة، حيث قالت في إحدى لقاءتها التليفزيونية: "تزوجت من الفنان محرم فؤاد، بعد تجربة حب فاشلة بسبب اختلاف الأديان، وكنت بعمل عرض فى مسرح عبد الوهاب فى الإسكندرية".



عايدة رياض

وأضافت عايدة رياض:"وجاء محرم فؤاد وعمر خورشيد، وشافونى وأنا بعمل البمبوطية، وراح فى الاستراحة قال لمدير المسرح هاتلي البنت دى، ورحت سلمت عليه وقالى ياعايدة أنا عاوزك تقدمينى فى حلقة بكرة فى المسرح هنا، وهنجيب بنت تانية معاكى، وتانى يوم جه عمر خورشيد طلب منى إنى أقدمه، فلقيت محرم نده عليا قال لى عايدة ملكيش دعوة بعمر انتى هتقدمينى أنا، ومدير المسرح قال لى ده معجب بيكى جدا، وعزمنا فى سان جيوفانى أنا وزميلتى".

واستكملت: "أنا نزلت بعدها مصر ولم أكمل العرض وهو كل يوم يروح المسرح يسأل عليا، وبعدها بأسبوع كنت بعمل عرض فى مسرح البالون ولقيت تليفون منه وطلب يعزمنى على الغداء، ولم أتخيل إنه معجب بيا وعاوز يتجوزنى وأقول إزاى ده محرم فؤاد يعنى، ولحد ما جالى المسرح وقال لى أنا معجب بيكى وعاوز أتجوزك وطلبت منه مهلة علشان أكلم بابا آخد رأيه".



عايدة رياض

وواصلت عايدة رياض: "عملت خطوبة علشان أغيظ حبى الأولانى وبعد كده حبيت محرم جدا وكان فرق بينى وبين محرم 20 سنة، واستمر الزواج 13 سنة ولم أنجب منه، وهو مكنش يحكى كل حاجة، وهو فنان عظيم ورجل مصرى جدع، لكن مع العشرة اتصدمت فى بعض الأشياء ولم أشعر معه بالأمان، وكان البيت اللى قاعدين فيه إيجار، ولما تزوجنا قعدت فى البيت، وهو كان غيور وخايف عليا".

واختتمت عايدة رياض حديثها قائلة: "أخدت علقة سخنة منه أثناء الخطوبة فى لندن، بسبب الولد اللى كنت بحبه بعت حد من أصحابه لى فى لندن لأنه كان داخل الجيش ومش ينفع يسافر، بعت لى حد من أصدقائه، وبعت خطاب لى على السفارة فى لندن على إنه أخويا، وجالى تليفون من صديق وبيطلب منى أرجع تانى ليه، ومحرم سمع المكالمة واتجنن وضربنى أمام صديقه اللبناني".