شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي وأكرم حسني وأمين ودنيا وإيمي والرداد يقودون كوميديا رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الماراثون الرمضاني المقبل 2025 تواجد قوي للأعمال الكوميدية المتنوعة، والتي بلغ عددها 5 مسلسلات، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعتمد أغلبها على كوميديا المواقف المختلفة التي تجمع الأبطال، أو المفارقات التي تحدث لهم، وليس مجرد "إفيهات"، وتتنوع تلك الأعمال ما بين الـ 30 و 15 حلقة، كما يقوم ببطولة تلك الأعمال عدد من كبار نجوم الكوميديا من الكبار والشباب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم دراما الكوميديا في رمضان 2025:

شهادة معاملة أطفال (30 حلقة)

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال في إطار كوميدي حول المحامي عبد الستار أبو كف الذي يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً، والمفارقات والأحداث التي سوف تنكشف بعد إفاقته، وهو تأليف: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، والعمل من بطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما ابراهيم، محمود حافظ، جيهان خليل، وليد فواز، خالد أنور، نهى صالح.

النُص (15 حلقة)

أما مسلسل النُص تدور أحداثه حول النشال عبد العزيز النُص، الذي يقرر التوبة عن عملياته الإجرامية، وكيف يأخذه ذلك لطريقا جديدا ومختلفا وسط العديد من المفارقات الكوميدية، وهو من بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حاتم صلاح، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، تأليف: ورشة "مانجم"، وإخراج: حسام علي، وإنتاج شركة أروما.

الكابتن (15 حلقة)

بينما يقوم ببطولة مسلسل الكابتن أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، وهو من تأليف: أيمن الشايب، وإخراج: معتز التوني، وتدور أحداثه حول حسام والي وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف الغير متوقعة.

عايشة الدور (15 حلقة)

وتجسد دنيا سمير غانم من خلال مسلسل "عايشة الدور"، في إطار كوميدي قصة عائشة التي تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، وكيف تحاول العودة إلى حياتها العملية وشغفها من جديد، ويشاركها بطولته محمد ثروت، سما إبراهيم، وهو تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

عقبال عندكم (15 حلقة)

كما يقدم حسن الرداد وإيمي سمير غانم مسلسل "عقبال عندكم"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى الأرض بعد رفض والدها زواجهما، ليعيشان مغامرات ومفارقات جديدة، ويشارك في بطولته أيضا: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، انعام سالوسة، وهو من تأليف: أحمد سعد والي – علاء حسن، وإخراج: علاء إسماعيل.