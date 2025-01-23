يسرا اللوزي لـ الخليج 365: تحديات مسلسل سراب ممتعة وتتلمذت وخالد النبوي في مدرسة يوسف شاهين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2025 10:19 صباحاً - بأداء سلس ومميز، استطاعت النجمة يسرا اللوزي، أن تخطف الأنظار لها خلال أحداث مسلسل "سراب" إذ تجسد شخصية "ملك" التي تعيش صراع الماضي بذكرياته الرومانسية وصراع الحاضر مع زوجها وتهميشه لها، وعن كواليس المسلسل وخطوات التحضير للشخصية، كان لكاميرا " الخليج 365" لقاء معها، سنتعرف على تفاصيله من خلال السطور التالية:

الإنطباع الأول

أما عن الأنطباع الأول الذي أخذته الفنانة يسرا اللوزي عن شخصية " ملك" عقب قراءتها لها على ورق العمل، فرأت أنها كانت ضحية خاصة وأن زوجها "طارق" خالد النبوي لم يكن يهتم بها على الإطلاق مضيفة "مكنش شايفها، لأنه كان يراها مثل الديكور" الذي يستكمل بها صورته الاجتماعية، هذا الأمر خلق لديها نوعاً من أنواع الوحدة التي دفعتها للتواصل مرة أخرى مع الشخص الذي كانت تربطه بها علاقة عاطفية في الماضي وهو "نديم" الفنان هاني عادل، مكملة " ملك ضحية ووحيدة" .

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تجارب أولى

وتخوض يسرا اللوزي من خلال مسلسل "سراب" تحديات عديدة فهو أول مشاركة درامية مصورة لها مع خالد النبوي إلى جانب كونه أول مسلسل مقتبس من عمل أجنبي تتواجد به ، وهنا أكدت "اللوزي" على أن هذه التحديات قابلتها بكل حماس دون تردد أو خوف، لانها اعتبرتها "فرصاً" وليس تحديات بمفهومها العام.

ووصفت "اللوزي" تجربتها مع خالد النبوي بـ "الغنية" خاصة وأنه شخص لديه قدرة على احتضان كل من يشارك معه في أي عمل فني، مشيرة إلى أن أول عمل جمعها به كان من خلال مسلسل "إذاعي" ووقتها كانت في بدايتها الفنية ووقتها كانت تشعر بخجل في التعامل معه "كسوف" ولكن هذا الشعور تلاشى تماماً في تعاملها معه في مسلسل "سراب".

وتابعت " احنا الاتنين جايين من نفس مدرسة شاهين ".

وأضافت ، انه من بين الأشياء التي أحبتها في مسلسل "سراب" كونه يقع في 10 حلقات ، خاصة وأنها من أنصار أن يكون العمل قصيراً.

واستطردت قائلة "من زمان بقول المسلسل مش شرط يكون 30 حلقة ممكن يكون 15 ووقتها كانوا بيضحكوا عليا ".

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الشخصية التوكسيك

وتعبتر شخصية "طارق حسيب" التي تقمصها النجم خالد النبوي في المسلسل من الشخصيات التي صنفها الجمهور بأنها " توكسيك" ورغم ذلك كانت تحظى باهتمام وحب الشخصيات الأخرى، واعتبرت يسرا اللوزي أن سبب ذلك هو أنه كان يفرض نفسه في كل شيء إلى جانب إظهاره بأن لديه معرفة بكافة الأمور إضافة إلى "الكاريزما" الطاغية التي كان يتمتع بها، مكملة " الشخصيات اللي زي ده الناس بتحبها وتخاف منها في نفس الوقت".

وأشارت إلى أنها قابلت شخصيات "توكسيك" في حياتها ولكن بشكل مختلف عن " طارق"، ومشكلة هذه الشخصيات انها دائماً تجعل الشخص الذي أمامها يعاني نفسياً..." لقيت نفسي بتعب وبشعر بضيق تنفس وحاجات مكنتش بتجيلي قبل كده بسبب الاحتكاك بهذه النوعية من الأشخاص".

هوس الماضي

ووصفت يسرا اللوزي علاقة " نديم" الشخصية التي قدمها هاني عادل بشخصيتها "ملك" بـ الحب المرضي " الهوس"، ورغم وصفها ذلك إلا أنها التمست العذر له لمعاناته من عدة مشاكل لم يستطع التعبير عنها إلا من خلال الفن والموسيقى، وذلك وفقاً لما كشف عنها طبيبه المعالج، مشيرة أن "نديم" رفض الخروج من ماضيه وفضل العيش بداخله وأصبح غير قادر على الخروج منه، لذلك ظل يتتبع "ملك".

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مسلسل سراب

"سراب" هو النسخة العربية من المسلسل الأسترالي العالمي "Seven Types of Ambigui"، وتعتمد النسخة المصرية على نفس القصة الأصلية مع تغيير بعض الخطوط الدرامية، والعمل من بطولة: خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، وتأليف هشام هلال إخراج أحمد خالد.

تدور أحداث مسلسل "سراب" حول أب وأم يختفي طفلهما الذي يبلغ السابعة من عمره في ظروف غامضة، ويحاول والداه كشف ملابسات ما حدث، ثم يعود الطفل سالمًا لكن يبقى الغموض مستمراً حول هوية الشخص الذي قام بعملية الخطف، بينما تتوالى التحقيقات حول هذا الاختفاء، لتكشف عن حقائق وعلاقات متشابكة تقلب كل شيء رأسًا على عقب.

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