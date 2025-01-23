شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. مسلسل لام شمسية يجمع أمينة خليل ومحمد شاهين في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافس النجمة أمينة خليل، في دراما رمضان 2025 بمسلسل لام شمسية، بعد غيابها الموسم الماضي 2024، والتى اكتفت فيه بالظهور ضيفة شرف.

ومسلسل "لام شمسية" التعاون الثالث بين أمينة خليل ومحمد شاهين، بعد أن تعاونا معا في مسلسل الهرشة السابعة عام 2023، وأيضا في فيلم "وش فى وش" وعرض في السينمات 2023.

فى مسلسل الهرشة السابعة، خطف الثنائى أمينة خليل ومحمد شاهين الأنظار لهما منذ عرض الحلقات الأولى وكان مخرج العمل أيضا كريم الشناوى ويعد التعاون الرابع بينه وبين أمينة خليل، والتعاون الثانى بينه وبين محمد شاهين، وينتظر المشاهدين عرض المسلسل لمشاهدة الثنائى معا أمام الشاشة.

ومسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسة في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.