شكرا لقرائتكم خبر عن تخرج فى كلية الحقوق وعمل صحفيا وتألق في الفن.. ذكرى ميلاد سعيد عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد عبد الغنى الذى ولد فى 23 يناير 1938 ورحل فى 18 يناير 2019 ، سعيد عبد الغنى هو الفنان الذى تخرج فى الحقوق وعمل صحفيا ليشتهر في عالم الفن

سعيد عبد الغني ولد في بلدة نوسا البحر في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، حصل على شهادة ليسانس في الحقوق عام 1958، وعمل في الصحافة في جريدة الأهرام والتي أوصلته إلى عالم الفن

ولم يكن في حسبانه أنه سيعمل في الفن فقد اتجه إلى العمل في جريدة الأهرام وعمل الفنان في القسم الفني ثم ترقى حتى أصبح رئيسا للقسم بالجريدة ومنها ترأس القسم الفني بجريدة الأهرام المسائي وخلال فترة عمله بهذه الجريدة تعددت لقاءاته وحواراته مع الممثلين والمخرجين وكان ذلك بداية الالتحاق بالتمثيل. بداية حياته الفنية كانت على خشبة المسرح وكانت أوائل مسرحياته مسرحية القرار ومسرحية جبل مغناطيسي على مسرح الطليعة عام 1973،

ومثل في تلك الفترة أيضًا عدد من الأعمال التليفزيونية. كانت مشاركته السينمائية الأولى بعد انتظار في عام 1974 في فيلم الفاتنة والصعلوك في سن الخامسة والثلاثين. بعدها تتابعت أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية فقدم ما يزيد عن 124 عملا خلال مشواره الفني من أهمها: فيلم المذنبون عام 1975، الفيلم الهام إحنا بتوع الأوتوبيس والذي نال عنه جائزة تقديرية من جمعية الفيلم، حبيبي دائما عام 1980،حدوتة مصرية من إخراج يوسف شاهين ، زوج تحت الطلب، امرأة واحدة لا تكفي وغيرها. وخلال مشواره اشترك بعدة أدوار كان القاسم المشترك بينها هي شخصية الرجل المتأنق.