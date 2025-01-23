شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض جودر 2.. هل ينتصر جودر على الشمعيون ويصل للكنوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجمهور على موعد في رمضان 2025، مع الجزء الثانى من مسلسل جودر وعرض الجزء الأول في دراما رمضان 2024، وينتظر المشاهدين بحماس شديد عرض المسلسل لمعرفه ماذا حدث لجودر النجم " ياسر جلال".

ومع نهاية الجزء الأول من جودر، ترقب المتابعون الجزء الثانى بفارغ الصبر لارتباطهم بالقصة والأحداث اليومية التى عاشوها خلال المسلسل، ومنتظرين استكمال أحداث الحلقة الأخيرة خلال رمضان 2025 وخصوصا أن الحلقة انتهت على عنصر تشويق، وأن صراعات كبيرة يواجهها جودر ابن عمر من أجل الوصول إلى كنوز الحكيم شمردل، وهو محور أحداث الجزء الثاني من مسلسل جودر، خاصة بعدما نجح جودر في الوصول إلى قصر الشيخ عبد الأحد، من أجل معرفة الحيل الروحانية، وأسرار السحر لفتح كنز الشمردل وينتظر كل المشاهدين انتصار جودر خلال أحداث الجزء الثاني على الشمعيون الذين يحاولون بالخداع استخدامه للوصول إلى الكنوز.

وحقق مسلسل "جودر" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا العام الماضى، كما عرض لأول مرة عرض مسلسل "جودر" مدبلج باللغة الروسية على إحدى المنصات العالمية.

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.