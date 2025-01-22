شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة جبرية الحلقة 6.. صابرين تكشف حقيقة هنا الزاهد لابنها والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث في الحلقة الخامسة من مسلسل إقامة جبرية الذى يتم عرضه على منصة watch it، حيث تقرر سلمى (هنا الزاهد) وموسى (محمد الشرنوبى) السفر إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء بعض الوقت هناك، واصطحبا معهما أصدقائهما دينا (ثراء جبيل) ومختار (محمد دسوقى) وهناك تبدأ علاقة سلمى وموسى تزداد قوة وكشفا لبعضهما عن سبب انجذاب كل واحد للآخر.

على الجانب الآخر تعيش عايدة (صابرين) حالة من القلق بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى ابنها موسى ولا تعرف أين يتواجد لعدم رده على اتصالاتها، لتقرر عايدة الل تلجأ إلى عز محمود البزاوي شقيق زوجها وتحكى له عن قصة سلمى وموسى وخوفها على ابنها منها بسبب خطورتها على موسى وأنها ممكن تأذيه وتطلب مساعدته في ابعادها عنه.

وتستكمل الأحداث حيث يجلس موسى مع سلمى وحضرت دينا ليجاملها موسى بأن شكلها جميل، لتنظر سلمى اليه نظرة غاضبة بسبب معاناتها مع الغيرة، وفجأة تصل عايدة إلى مكان موسى وتقابله وتخبره بأن سلمى فتاة مجنونة وأن ورائها العديد من الأسرار ويُكذبها ابنها موسي لتعترف عايدة بأن سلمى مريضه لديها في العيادة وأنها قتلت زوجها ولم ينتحرـ، وسمعت سلمى حديث عايدة مع موسى.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.