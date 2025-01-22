شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل العام الليتوانى يزور مدينة الإنتاج لتعزيز التعاون بين مصر ودول البلطيق والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت مدينة الإنتاج الإعلامي وفدًا رفيع المستوى برئاسة القنصل العام لسفارة ليتوانيا بالقاهرة السيد إيريماس، يرافقه فريق من شركة الإنتاج "ديجيتال لينسيز بروداكشن"، والذى ضم قدرى قلعجي جهاد، أغني باوليكوفا، فيتوتاس باوليكيفيوس، وماي غالي.

وأكدت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ترحيبها بالتعاون مع الشركات الدولية، مشيرة إلى استعدادها لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم وتنفيذ مشاريع تصوير مشتركة في مختلف المجالات الإعلامية.

وأعرب القنصل العام لسفارة ليتوانيا، السيد إيريماس، عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ودول البلطيق، مشددًا على أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثقافي والفني بين الطرفين.

جاءت الزيارة في إطار بحث سبل التعاون بين مصر ودول بحر البلطيق، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين شركة "ديجيتال لينسيز بروداكشن" ومدينة الإنتاج الإعلامي، ممثلة في "لجنة مصر للأفلام"، بهدف تقوية العلاقات الثقافية والإعلامية، واستكشاف إمكانية تنفيذ مشاريع تصوير مشتركة بين الجانبين.

وشهد اللقاء مناقشات بنّاءة حول فرص التعاون المشترك في مجالات صناعة السينما والإنتاج التليفزيوني، وسبل تبادل الخبرات في مختلف جوانب الإنتاج الفني، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الإعلامي بين مصر ودول بحر البلطيق.



القنصل العام الليتواني



مدينة الإنتاج الإعلامي



زيارة القنصل العام الليتواني لمدينة الإنتاج



القنصل العام الليتواني



القنصل العام الليتواني يزور مدينة الإنتاج



القنصل العام الليتواني