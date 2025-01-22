شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى يشارك فى مهرجان "روحانيات" بالهند ممثلا عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير المنشد على الهلباوى اليوم الأربعاء إلى الهند للمشاركة فى مهرجان "روحانيات " للإنشاد الدينى للعام الثانى على التوالى، ويمثل على الهلباوى مصر فيه ويقدم ما يقرب من 5 حفلات فى معظم محافظات الهند يقدم خلاله عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغانى الذى يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها

على الهلباوى

يشار إلى أن الفنان على الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، والذى بدأ الغناء فى عمر 17 عاماً، مع فرقة "الهلباوى" ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.