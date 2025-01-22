شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح ضيف شرف مسلسل الغاوى فى رمضان 2025 مع أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حاتم صلاح كضيف شرف فى مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج ماندو العدل، حيث بدأ حاتم صلاح تصوير دوره فى أحداث المسلسل، والذى يعد ظهوره مميزاً فى المسلسل، وتعاون صلاح مع مكى فى سلسلة الكبير أوى على مدار الـ8 أجزاء.

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبريةويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

وقرر النجم أحمد مكى الخروج من عباءة شخصية الكبير أوى التي قدمها في خلال 8 مواسم فى دراما رمضان، واستقر على الابتعاد عن الكوميديا تماماً في مسلسل "الغاوى" الذى يقدم خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

ويشارك الفنان حاتم صلاح فى مسلسل ناقص ضلع بطولة النجمات نيللى كريم وروبى وكندة علوش، المقرر عرضه فى رمضان 2025، من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى جوهر

يشار إلى أن حاتم صلاح يعرض له حاليا في السينمات فيلم الهنا اللى أنا فيه بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى وياسمين رئيس، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعى.