شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة جبرية الحلقة 5 تكشف عن تسبب هنا الزاهد في بتر قدمى خطيبها السابق والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل إقامة جبرية الذى يتم عرضه على منصة watch it الرقمية، بمقابلة دكتورة عايدة (صابرين) لـ سيف خطيب سلمى (هنا الزاهد) السابق، وعندما سألته عن سلمى غضب وانفعل بشدة، ولكنها توضح له أنه تطلب مساعدته في إعطائها معلومات وبالفعل يتحدث سيف ان سلمى كانت خطيبته وتركا بعضهما بسبب الغيرة، ونصح سيف الدكتورة عايدة بالابتعاد عنها تماماً.

واسترجع سيف قصة تركه لخطيبته سلمى والإصابة التي تعرض لها موضحاً أن سلمى ذهبت له في المنزل ووجدت معه فتاة تعرفها واعتقدت أن سيف يخونها، وبعد مغادرة سلمى المنزل يحاول سيف اللحاق بها ويتصل عليها لترد وتخبره بأن سيارتها تعطلت منها في مكان بعيد ومقطوع ويذهب للمكان ولم يجدها وفجأة تظهر بسيارتها وتدهسه ليفقد قدميه بإجراء عملية بتر فيهما.

وبرر سيف بأنه لم يبلغ عن سلمى الشركة خوفاً على شقيقته الصغرى من ايذائها، وذلك وسط صدمة وخوف من عايدة التي تحاول إقناعه في التعاون معها والابلاغ عن سلمى للحصول على حقه ولكنه يرفض ويطلب منها مغادرة المكان، حتى بعدما كشفت عايدة بأن سلمى تعرفت على ابنها وبينها قصة حب وأنها تخشى عليه من إيذائها لها ولكن سيف يصر على موقفه.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم ايهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.

