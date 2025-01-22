شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز The Seven Dogs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن انطلاق تصوير أحدث أفلام النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز The Seven Dogs، وهو قصته وفريق بيج تايم وسيناريو وحوار محمد الدباح، حيث كشف آل الشيخ عن أول صور من كواليس الفيلم، المقرر عرضه فى السينمات الفترة المقبلة.

وكتب تركى آل الشيخ، على صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا: "اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي … اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح … الفيلم سيكون أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time … فى أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار … بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة … الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز … وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 … يارب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه ".



كريم عبد العزيز واحمد عز

وكان قد اعلن تركى آل الشيخ من قبل تفاصيل لقائه مع الموسيقار العالمى هانز زيمر فى الرياض، حيث تناقشا حول عدة أمور وتعاون مثمر، وكان أبرزها إعاة توزيع النشيد الوطنى السعودى بالإضافة إلى مقطوعات موسيقية بارزة ومميزة، مثل موسيقى ارابيا مستوحاة من حياة السعوديين.

وكانت قد استقبلت الرياض مجموعة كبيرة من نجوم مصر والعالم العربى والنجوم العالمين خلال حفل توزيع جوائز Joy aowaeds، حيث كان حفلا مميزا ومليئا بالمفاجآت الفنية، ومنها مشاركة النجمة العالمية كريستينا اولجيرا، وتامر حسنى ونيللى كريم، وائل كفورى والنجم مايكل بوبليه، والنجم العالمى اندريا بوتشيلى، والنجم محمد عبده والموسيقار عمر خيرت، والموسيقار العالمى الألمانى هانز زيمر وغيرهم.

أحمد عز مع كريم عبد العزيز

مشهد من الفيلم