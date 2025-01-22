شكرا لقرائتكم خبر عن هايلي بيبر تنشر صورة لـ جاستين بيبر نائما بعدما ألغى متابعتها على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت عارضة الأزياء هايلي بيبر زوجها المغنى العالمى جاستن بيبر، صورة له وهو نائم، ضمن مجموعة من الصور من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، بعدما ألغى بيبر متابعتها من على نفس الموقع.

تضمن المنشور صورة لجاستن، وهو نائم، وصورة من إجازتهما الأخيرة في أسبن وصور مختلفة لخط منتجات التجميل الخاص بها في رود.

ومن ثم نفى جاستن مزاعم إلغاء متابعة زوجته على إنستجرام، ووكتب على ستورى حسابه:"دخل أحدهم على حسابي وألغى متابعة زوجتي".



جاستين بيبر نائما



هايلى بيبر وجاستين بيبر

وفى نفس السياق قرر النجم العالمى جاستين بيبر أن يعود من جديد لعالم الموسيقى والغناء وذلك بعد فترة غياب دامت لأربع سنوات، وهي المدة التي كانت مليئة بالأحداث بالنسبة للنجم الشهير حيث عاني نجم البوب من العديد من مشاكل صحية وهو ما أثر عليه بشكل سلبي وكان السبب الرئيسي في اختفائه عن الساحة لفترة طويلة، حيث أعلن عام 2022 عن إصابته بمتلازمة "Ramsay Hunt Syndrome" التي أصابت الجانب الأيمن من وجهه بالشلل بشكل مؤقت.