شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر صورة لوالدهما ويعلق: الله يرحمك ويصبرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز صورة لوالدهما الراحل، عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "الله يرحمك يا حبيبي ويصبرنا".

وكان وائل عبد العزيز كشف كواليس عدم حضور شقيقته عزاء والدهما الراحل، مشيرا إلى أن إقامة العزاء ثانى يوم كان بالاتفاق بينهما، مطالبا الجميع بعدم إثارة الفتنة بين أفراد الأسرة.

ونشر وائل عبد العزيز صورة لشقيقته ياسمين عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "أختى ما قصرتش فى وفاة والدنا وعملت اللى عليها وزيادة وكانت أول الحاضرين فى منزل والدى بعد الوفاة، واكتفت بتلقى العزاء فى المدافن

وتابع: "وإقامة العزاء ثانى يوم كان بالتفاق بينا وأرجو عدم إثارة الفتنة بين أفراد أسرتي.. وأرجو أخيرا الدعاء لوالدي بالرحمة.. كان راجل طيب وفي حاله".

وشيعت النجمة ياسمين عبد العزيز جنازة والدها من مسجد المشير طنطاوى، بعد صلاة ظهر الأحد الماضي، وحضر كل من النجم أحمد العوضي، والنجم مصطفى قمر، والمنتج تامر مرسى، والمطربة بوسي، وغيرهم.