شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم على الغزولي والأوسكاري روس كوفمان بالدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المخرجة هالة جلال رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، عن إطلاق اسم المخرج علي الغزولي على الدورة الـ 26 من المهرجان، تقديرا لإسهاماته في مجال الأفلام التسجيلية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

كما تشهد الدورة أيضا تكريم كل من: نبيلة لطفي، عطيات الأبنودي، تهاني راشد، ماهر راضي، سمير عوف، جان ماري تينو، والمخرج الأمريكي روس كفمان، إلى جانب تكريم فاروق عبد الخالق.

تقام الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، في الفترة من 5 لـ 11 فبراير المقبل، برئاسة هالة جلال.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يُنظمه المركز القومى للسينما، ويُعد واحدًا من أعرق المهرجانات فى العالم العربى، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.