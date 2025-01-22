شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شهادة معاملة أطفال.. سامح عبد العزيز خبرة 15سنة رمضان و4 مرات هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المخرج سامح عبد العزيز من المخرجين الكبار الذين نجحوا فى ان يحفروا اسمائهم داخل الوسط الفنى بكل قوة، وأصبح أيضا كلمة السر في نجاح العديد من الأعمال الدرامية سواء في السينما أو في عالم المسلسلات التى اخرج فيها ما يقرب من 15 عملا دراميا، ويتعاون المخرج سامح عبد العزيز مع النجم محمد هنيدى للمرة الرابعة فى ماراثون رمضان 2025 في مسلسل " شهادة معاملة أطفال " حيث شارك مع هنيدى من قبل فى 3 أعمال هما مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2011 وفيلم " تيتا رهيبة " عام 2012 و في مسلسل "أرض النفاق" عام 2018

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنوروعدد آخر من الفنانين ،وتدور الأحداث فى إطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يفيق من غيبوبة 20 سنة ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.



يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز حصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما في عام 1996، بدأ العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري ومنه إلي قناة دريم، حيث أخرج برامج جانا الهوا والهوا هوانا خلال فترة رئاسة اﻹعلامية هالة سرحان للقناة ثم انتقل معها للعمل في شبكة تليفزيون روتانا. أخرج سامح عبد العزيز العديد من الأغاني المصورة في تلك الفترة، وهو ما أهله للإخراج السينمائي، حيث كان أول فيلم من إخراجه هو"درس خصوصي"في عام 2005 مع نجم برنامج ستار أكاديمي محمد عطية، وتلاه بعد ذلك بالعديد من الأفلام، منها"سد وأربع قطط، كباريه، الفرح، حلاوة روح وآخرها فيلم "الدشاش " للفنان محمد سعد