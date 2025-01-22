شكرا لقرائتكم خبر عن هالة جلال: الوثائقية شريك أساسي لمهرجان الإسماعيلية وتقدم جائزة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشادت المخرجة هالة جلال بقناة الوثائقية خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية لإعلان تفاصيل الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، مشيرة إلى أنها شريك أساسي خلال المهرجان.

وتابعت خلال المؤتمر: "قناة الوثائقية هتقوم بمنح جائزة مهمة لمسابقة النجوم الجديدة، والفائز له فرصة يصنع فيلم من خلال القناة وسعداء باهتمامهم الكبير بالمهرجان".

حرص عدد من صناع الفن والسينما على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية أبرزهم المنتج محمد العدل والمنتج صفي الدين محمود والمخرج أمير رمسيس والدكتور خالد عبد الجليل، والمخرج السينمائي أشرف فايق، والناقدة الفنية فايزة هنداوي، والناقد الفني أحمد سعد الدين.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يُنظمه المركز القومى للسينما، ويُعد واحدًا من أعرق المهرجانات فى العالم العربى، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991، ويقام خلال الفترة من 5 لـ 11 فبراير.



