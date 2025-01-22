شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب الأوبرا تحتفل بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير على مسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎فى إطار إحتفالات وزارة الثقافة بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحتفالية للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر فصل الغناء العربى قيادة وتدريب عمرو حسن وكورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار بمشاركة فصل البالية تصميم وتدريب الفنانة عيشة فؤاد وذلك في السابعة مساء الجمعة ٢٤ يناير علي مسرح الجمهورية.

‏‎يتضمن البرنامج فاصلين الأول لفصل الغناء العربى ويضم مختارات من الأعمال الوطنية الحماسية منها النشيد الوطنى ، مصر يا أم الدنيا ، الأرض بتتكلم عربي ، تعيشى يا بلدى ، حلوة يا بلدي ، طوبة فوق طوبة ، حبايب مصر ، يا حبيبتي يا مصر ، يا أغلى أسم في الوجود ، مشربتش من نيلها فيها حاجة حلوة .. أداء الواعدين "نهال سيد ، محمد الصبان ، محمود الوكيل ، منة اشرف ، ندى صبرى ، شيماء محسن ، أمل اسامة ، دينا حمدى ، محمد إبراهيم ، هودى كريم ".

‏أما الثانى يقدم خلاله كورال الشباب والأطفال بمصاحبة فصل الباليه تابلوهات غنائية إستعراضية منها إذا مصر قالت ، تعرف تتكلم بلدى ، حبيبتى من ضفايرها ، زي ما هى حبها ، سلم ع الشهداء ، أقوي من الزمان ، أنا مصرى ونوبى ، تتر مسلسل العائلة ، وقف الخلق ، أحلف بسماها ، تحيا مصر ، الوطن الأكبر .. أداء محمد محمود ، ساندرا ، ملك جوهر ، أحمد فايد ، نهى المصري ، حبيبة الشريف ، شمس ، أمل خليفة ، إيمان منصور ، خالد الشيخ ، محمد يسرى".

‏‎يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.