شكرا لقرائتكم خبر عن هالة جلال: نهتم في مهرجان الإسماعيلية بجودة الأفلام رغم ضعف الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علقت المخرجة هالة جلال على اختيارها رئيس مهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية كأول سيدة بعد عدد من الرجال تولوا رئاسة المهرجان منذ انطلاقه.

وقالت هالة جلال خلال المؤتمر الصحفي لعرض تفاصيل الدورة الـ 26 للمهرجان المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية إن فريق عمل المهرجان لايفكر بطريقة ثنائية أو تنافسية، ولكن الهدف الأساسي هو تحقيق أحلامنا السينمائية.

وتابعت: "بذلنا مجهودا كبيرا جدا علشان نقدر نجيب أفلام رغم ضعف الميزانية، وليس الأهم في المهرجانات الممثلين لابسين إيه، ولكن اهتماماتنا مختلفة"، مشيرة: "الدورة دي عايزين تكون فرصة ان السينمائين يتجمعوا ويكون فيه مشاريع بينهم مشتركة، وأن المشاريع اللي تتعرض تاخد جوايز مستحقة".

وحرص عدد من صناع الفن والسينما على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية أبرزهم المنتج محمد العدل والمنتج صفي الدين محمود والمخرج أمير رمسيس والدكتور خالد عبد الجليل، والمخرج السينمائي أشرف فايق، والناقدة الفنية فايزة هنداوي، والناقد الفني أحمد سعد الدين.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يُنظمه المركز القومى للسينما، ويُعد واحدًا من أعرق المهرجانات فى العالم العربى، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991، ويقام خلال الفترة من 5 لـ 11 فبراير.