شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر مهرجان الاسماعيلية بحضور محمد العدل وصفي الدين وأمير رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من صناع الفن والسينما على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، المقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل برئاسة المخرجة هالة جلال.

حيث حضر المؤتمر المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية كل من المنتج محمد العدل والمنتج صفي الدين محمود والمخرج أمير رمسيس والدكتور خالد عبد الجليل، والمخرج السينمائي أشرف فايق، والناقدة الفنية فايزة هنداوي، والناقد الفني أحمد سعد الدين، والناقد أسامة عبد الفتاح.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يُنظمه المركز القومى للسينما، ويُعد واحدًا من أعرق المهرجانات فى العالم العربى، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.