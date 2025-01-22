ذكرى ميلاد المطرب ماهر العطار.. تعرف على أهم أعماله مع بليغ حمدى

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد المطرب الكبير ماهر العطار أبرز المطربين فى خمسينيات القرن الماضي، اشتهر بتقديم الأغاني الخفيفة والشعبية، ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك على الرملة الذى" التي وزعت آلاف الإسطوانات، وعرف عنه بمطرب الأفراح فأغانيه وموسيقاه شبابية سريعة، واعتزل الفن سنوات طويلة حتى رحل.

قدم الراحل ماهر العطار العديد من الأغنيات مع بليغ حمدى قام بتلحينها ، التى مازال يتذكرها الجمهور حتى اليوم، بمناسبة عبد ميلاده نذكر بعضها وهى: فاكرنا ولا ناسينا، كلمات: مأمون الشناوى من فيلم "بنات بحرى"عام 1962، الفيلم من بطولة عبد السلام النابلسى، أمال فريد، زينات صدقى، عبد الفتاح القصرى، مارى منيب، ميمى جمال، محمود فرج، من تأليف محمد مصطفى سامى، وإخراج حسن الصيفى، وأغنية عمرى ما اجرى وراك، من كلمات: عبد الوهاب محمد، وأغنية يا طير يا أخضر، من كلمات: عبد الرحيم منصور.

وأغنية كان حب وانتهى من كلمات أسماعيل الحبروك، وأغنية كثير عليا إني احبك كلمات مأمون الشناوي، وأغنية ظلمنى مرة واحدة، وأغنية الاسمرانى كلمات مأمون الشناوى، من فيلم أنا وأمى عام 1960، وأغنية كان حب وإنتهى من كلمات: إسماعيل الحبروك واحد من ضمن أغانى فيلم "احترسى من الحب" عام 1959، وأوبريت حبيبتى مصر - بالإشتراك مع شريفة فاضل ومحمد عبد المطلب.

ومن ضمن أغانى ظلمته مرة واحدة من كلمات عبدالوهاب محمد - من فيلم النغم الحزين عام 1960، وأغنية سبحت أسمك يا عظيم القدر، كلمات عبد الفتاح مصطفى. وأنشودة إبتهال من كلمات: محمد حمزة.