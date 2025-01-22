شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2025.. صدقى صخر يظهر بشخصية الصاغ علوى فى النص والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان صدقى صخر عن طبيعة الشخصية التى يظهر بها خلال أحداث مسلسل النص الذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث نشر صورة بشخصيته فى العمل على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، وظهر من خلال الصورة بلوك مختلف ليتناسب مع طبيعة الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث وهى فترة الاحتلال الإنجليزى إذ يلعب دور الصاغ علوى.



صدقى صخر بشخصية الصاغ علوى فى مسلسل النص

مسلسل النص معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثها في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

يذكر أن صدقى صخر عُرض له مؤخراً مسلسل رقم سرى الذى شارك فى بطولته إلى جانب ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفى سياق آخر ينتظر صدقي صخر عرض فيلم قصر الباشا الذى انتهى من تصويره مؤخراً، ويجسد خلال أحداثه شخصية نجيب الدسوقي، والفيلم من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.