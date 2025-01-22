عرض خاص لفيلم هوبال في الكويت بحضور أبطال العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 01:19 مساءً - شارك أبطال فيلم "هوبال" الفنان إبراهيم الحساوي والفنانة ميلا الزهراني العرض الخاص والحصري للفيلم في الكويت قبل عرضه بدور السينما رسمياً في دول الخليج بتاريخ 23 يناير 2024.

ونشر الفنان إبراهيم الحساوي وميلا الزهراني عدداً من الصور عبر ستوري الإنستغرام، يحتفلان بالعرض الخاص بالكويت بحضور عدد من الفنانين منهم الفنان الكويتي خالد أمين، الفنان أحمد إيراج، عبدالله الطراروة، بالإضافة إلى آخرين.

فيلم "هوبال"

العرض الخاص والحصري لفيلم هوبال بالكويس- الصورة من قصص إنستغرام إبراهيم الحساوي على إنستغرام



وكان فيلم "هوبال" السينمائي قد عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الدورة الرابعة كعرض أول وخاص، وتم عرضه بشكلٍ رسمي في دور السينما بتاريخ 2 يناير 2025.

وكشف الفنان إبراهيم الحساوي مؤخراً عن تفاصيل الفيلم السينمائي السعودي "هوبال"، وكتب بحسابه على الإنستغرام أنه فيلم مدعوم من صندوق ضوء لدعم الأفلام، وهيئة الأفلام، وبرنامج جودة الحياة، ونيوم وبمشاركة شركات عديدة في القطاع الخاص، وكتب"الحساوي": "فيلم "هوبال" من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: ميلا الزهراني، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، ولأول مرة حمدي الفريدي، الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية؛ لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه".

وتابع وقتها شرحه عن الفيلم، وكتب: "يُقدم الفيلم نظرة على المجتمع السعودي في تلك الحقبة وتأثير الانفتاح على العالم الخارجي على أفراده، الفيلم هو التعاون الثالث بين المخرج عبدالعزيز الشلاحي والكاتب مفرج المجفل، بعد نجاحهما في فيلمي "المسافة صفر" و"حد الطار".

آخر أعمال الفنان إبراهيم الحساوي

كان الفنان إبراهيم الحساوي قد انتهى مؤخراً من تصوير عمله القادم "أفكار أمي" مع الفنانة حياة الفهد، وهو مسلسل من المقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2025، ويقع في 30 حلقة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، بالإضافة إلى آخرين.

آخر أعمال الفنانة ميلا الزهراني

وكان آخر عمل كشفت عنه الفنانة ميلا الزهراني هو مسلسل "فضة"، وهو عمل يقع في 30 حلقة وهو سعودي كويتي، من إخراج عمر إبراهيم وتأليف طلال مارديني، وتشارك به كوكبة من الخليج منهم جاسم النبهان، سمير الناصر، ليلى السلمان، عبير أحمد، ميلا الزهراني، زهى قادر، حسين الحداد، روان الطويرقي، فيصل فريد، طارق الحارثي، بالإضافة إلى آخرين.

أبطال فيلم هوبال- الصورة من حساب الفنان ابراهيم الحساوي

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