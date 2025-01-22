كنت بعتبرها أختي الصغيرة.. رسالة مؤثرة من أنغام لشيرين عبد الوهاب 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 01:19 مساءً - حلَّت الفنانة أنغام ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، وكشفت العديد من التفاصيل والأسرار عن مشوارها الفني وحياتها الشخصية، وتطرقت خلال اللقاء للحديث عن علاقتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب.

رسالة خاصة لشيرين عبد الوهاب

قالت أنغام: "إحنا كنا في حتة وبقينا في حتة، كنا بناكل عيش وملح مع بعض وأصحاب وبعتبرها أختي الصغيرة، وبقينا في حتة تانية أنا معرفهاش، ومعرفش مين اللي ودانا الحتة دي".

وتابعت قائلة: "كل اللي أقدر أقوله إني بتمنى لها أيام أحسن ومستقبل أحلى، وصحة، وتستمتع ببلدها، وربنا يعينها على كل حاجة بتعدي بيها، ربنا يكرمها في اللي جاي ويساعدها ويهديها، وأتمنى كلامي يروح في المكان اللي أنا أقصده، ويتفهم زي ما هو".

هل ستتزوج أنغام مجدداً؟

وعن إمكانية زواجها مرة أخرى، ودخولها في حالة عاطفية بعد طلاقها من زوجها، أكدت أنها لا تفكر في هذا الأمر، وليس من أولوياتها في هذه المرحلة، وقالت: "عندي أولويات ومش هحط ولادي في الحتة دي، لأنهم ميتحطوش في مقارنة مع أي حد، وبقيت أغلى عند نفسي بكتير أوي إني أضيع وقتي ومشاعري في حتة متتقدرش".

وعندما سئلت أنغام: هل كانت اختياراتها السابقة خاطئة؟ أكدت أن الخطأ أمر نسبي، وأن جميع البشر يخوضون تجارب كثيرة للتعلم.



يُذكر أن أنغام فازت بجائزة الأغنية الأكثر رواجاً على مدار العام، وهي أغنية "هو أنت مين"، مناصفةً مع الفنان تامر عاشور بأغنيته "هيجيلي موجوع"، وذلك خلال النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز جوي أووردز.

ومن جهةٍ أخرى، احتفلت أنغام مؤخراً بنجاح ألبومها "تيجي نسيب" في حضور فريق العمل وأصدقائها من الوسط الفني، وخلال الاحتفال تم عرض كليب "تيجي نسيب"، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي، وحققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها في يوليو الماضي عبر يوتيوب، وحصدت مشاهدات تجاوزت 5 ملايين مشاهدة.

يمكنكم قراءة: قبل ساعات من الاحتفال بنجاحه: شروط ونصائح قدمتها أنغام في ألبوم تيجي نسيب

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