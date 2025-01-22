هيفاء حسين تشارك جمهورها صوراً مع عدد من النجوم تحت شعار "الرياض تجمعنا".. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 01:19 مساءً - التقطت الفنانة هيفاء حسين عدداً من الصور لنجوم الفن بالخليج والدول العربية، أثناء وجودها في حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards في الرياض، بحضور نجوم من الخليج والدول العربية والعالمية. وكانت الفنانة قد شاركت صوراً لها مع مجموعة من الفنانين؛ الصورة الأولى كانت مع الفنان عبد المحسن النمر، غانم السليطي، محمود بوشهري، كما شاركت صورة أخرى جمعتها مع الفنانة هبة الدري، عبدالمحسن النمر، وغانم السليطي، وصورة أخرى التقطتها مع الفنانة هند البلوشي، ووصورة مع الفنان محمد المنصور، وصورة أخرى مع الفنانة زهرة عرفات، وصورة مع الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة صابرين، وماجد المصري. وعلقت هيفاء حسين وكتبت: "الرياض تجمعنا، موسم الرياض جوي أوورد".

آخر أعمال الفنانة هيفاء حسين

وكانت الفنانة هيفاء حسين قد انتهت من تصوير مسلسل "شغاب"، وهو مسلسل تراثي، ومقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2025، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى رشيد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إسماعيل عبدالله، ومن بطولة الفنان أحمد الجسمي، حبيب غلوم، هيفاء حسين، أحمد الأنصاري، مروان عبدالله، إبراهيم سالم، أمل محمد، عبدالله الجنيبي، ريم حمدان، سارة السعدي، شيخة البدر، إبراهيم أستادي، حميد فارس، آلاء شاكر، خالد البناي، حسين سعيد، هيا القايدي، عبدالله صالح، سعيد الهرش، ماجد الجسمي، ريم الفيصل، هيرا محمود، حمدان الهنداسي، خالد النعيمي، مواري عبدالله، وإبراهيم القحومي.

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