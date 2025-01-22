ميرال مصطفى تنشر كواليس جديدة لها في خريف القلب.. وهكذا تعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 01:19 مساءً - شاركت الفنانة ميرال مصطفى التي تجسد دور "شوق" بمسلسل "خريف القلب" متابعيها عدداً من الصور الجديدة لكواليس المسلسل، وكانت عبارة عن صور جمعتها مع النجوم من لوكيشن العمل أثناء التصوير؛ حيث نشرت صور برفقة الفنانة إلهام علي والتي تجسد شخصية والدتها "نهلة " بالعمل، وصور أخرى لها مع الفنان عبد المحسن النمر والذي يجسد دور "راشد"، وهو الرجل الذي رباها قبل أن يكتشف أنها ليست ابنته، وصورة مع الفنان فيصل الدوخي الذي جسد دور "حمود" وهو والدها الحقيقي، وصورة مع جود السفياني التي جسدت دور "أمل" الفتاة التي تم التبديل بينها وبين "شوق" بالمستشفى، وعلقت وكتبت " شوية كواليس، ميرال مصطفى خريف القلب".

مسلسل "خريف القلب"

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هو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وهو مسلسل "حطام"، وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

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آخر أعمال ميرال مصطفى

وكان آخر عمل عُرض لميرال مصطفى هو الموسم الثاني من مسلسل "بنات الثانوي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رامي الزاير ﺗﺄﻟﻴﻒ عائشة الهذلي، ومن بطولة الفنانه مديحة أحمد، ميرال مصطفى، هيلدا ياسين، أمنة الزهراني، نورا ياسين، ريم صفية.

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