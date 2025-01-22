تريفور نواه يستضيف حفل جوائز غرامي للمرة الخامسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 01:19 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن الحفل الأضخم والأكبر في صناعة الموسيقى، حيث من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز غرامي، في نسخته الـ 67، يوم الأحد 2 فبراير. ومع اقتراب إقامة الحفل البارز، الذي يضم أشهر نجوم الموسيقى والغناء تحت سقفٍ واحد، أعلنت أكاديمية التسجيل المنوطة بجوائز غرامي عن مضيف حفل هذا العام 2025؛ وهو الممثل الكوميدي تريفور نواه.

تريفور نواه يعود لاستضافة حفل غرامي

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بعد أن استضاف تريفور نواه حفل توزيع جوائز غرامي الأربع السابقة، سيعود الممثل الكوميدي لاستضافة حفل هذا العام للمرة الخامسة، الذي من المرجح أن يكون حدثاً أكثر هدوءاً في أعقاب حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

وجاء في الكشف عن استضافة نواه للحدث عبر إنستغرام، التالي: "يعود تريفور نواه، المرشح لجائزة غرامي، كمضيف، وسيقود بثاً تلفزيونياً خاصاً لجوائز غرامي، وهي ليلة لن تحتفل بالعام في الموسيقى فحسب، بل ستجمع أيضاً أموالاً إضافية لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات، وتكريم شجاعة وتفاني المستجيبين الأوائل، وتكريم الروح المرنة لمدينة لوس أنجلوس"، وأضاف البيان: "من خلال قوة الموسيقى، انضموا إلينا في 2 فبراير على CBStv وParamountPlus لحفل توزيع جوائز غرامي 2025، مباشرةً من لوس أنجلوس".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن حفل توزيع جوائز غرامي الأسبوع الماضي أنهم سيستمرون في موعد حفل توزيع الجوائز، المقرر في 2 فبراير، في Crypto.com Arena، على عكس العروض والحفلات الأخرى التي تم تأجيلها بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس، ولكن من المقرر أن يتضمن العرض مكوناً مهماً لجمع التبرعات لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات، وسيكرم شجاعة وتفاني المستجيبين الأوائل.

قد ترغبين في معرفة غرامي 2025.. إليكم القائمة الكاملة للترشيحات

بيونسيه تقود ترشيحات غرامي 2025

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قادت بيونسيه قائمة ترشيحات جوائز غرامي بحصولها على 11 ترشيحاً للجائزة، بما في ذلك العديد من الترشيحات لأول مرة في فئات الريف: أفضل أداء منفرد لموسيقى الريف عن أغنية "16 CARRIAGES"، أفضل أداء ثنائي/مجموعة ريفية إلى جانب مايلي سايروس عن أغنية "II MOST WANTED"، أفضل أغنية ريفية عن أغنية "TEXAS HOLD 'EM" أفضل ألبوم ريفي، أفضل أداء أمريكي عن أغنية "YA YA"، أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب عن أغنية "LEVII'S JEANS" مع بوست مالون.

أما مجموع ترشيحات بيونسيه، فيأتي كالتالي:

ثلاثة ترشيحات لألبومها Cowboy Carter (ألبوم العام، بالإضافة إلى تسجيل وأغنية العام للأغنية الرئيسية "Texas Hold 'Em").

أربعة ترشيحات في فئات الريف.

اثنان في البوب.

واحد في الراب.

واحد في أمريكانا.

وجاء بعد بيونسيه في عدد الترشيحات لهذا العام؛ تشارلي إكس سي إكس، بيلي إيليش، كيندريك لامار، بوست مالون؛ بسبعة ترشيحات لكلٍ منهم، سابرينا كاربنتر، تشابيل روان، وتايلور سويفت؛ بستة ترشيحات، المنتج جاك أنتونوف ومغني الريف شابوزي؛ بخمسة ترشيحات لكل منهما.

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