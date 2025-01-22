أزمة جديدة تهدد مسلسل محمد هنيدي الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أزمة جديدة يواجهها مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، وجد الفنان محمد هنيدي نفسه في ورطة أخرى، بعد اعتذار المخرج وائل فرج عن عدم استكمال إخراج المسلسل.

وأفادت بعض المصادر أن الشركة المنتجة للمسلسل قررت حذف كل المشاهد التي تم تصويرها تحت قيادة وائل فرج، وتفويض المخرج سامح عبد العزيز بتصوير المسلسل من البداية، الأمر الذي يلقي بظلاله على اللحاق بالعرض في موسم رمضان المقبل.

وكان محمد هنيدي قد فوجئ خلال تصوير مسلسل “شهادة معاملة أطفال” باعتذار المخرج وائل فرج عن عدم الاستمرار في إخراج المسلسل، مما وضعه وصنّاع العمل في ورطة.

وفاجأ وائل فرج صنّاع المسلسل بمنشور عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” قال فيه: “أعلن اعتذاري عن استكمال إخراج مسلسلي “شهادة معاملة أطفال”، ورغم الاختلاف في وجهات النظر الفنية فقد استمتعت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي الذي أحببته كثيراً على المستوى الشخصي”.

وأضاف: “شركاء النجاح في المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتمنى لهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله”.

مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، هو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج سامح عبد العزيز، وبطولة: محمد هنيدي، نهى عابدين، محمود حافظ، صبري فواز، خالد أنور، وسما إبراهيم.