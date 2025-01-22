أحمد الفيشاوي يوجه رسالة مؤثرة لوالده الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، صوراً لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وجه إليه من خلالها رسالة مؤثرة، وذلك بعد ترشيحه لجائزة أفضل ممثل في مهرجان Joy Awards، الذي أُقيم يوم السبت الماضي في المملكة العربية السعودية.

وكتب الفيشاوي معلّقاً على صورة والده: “بإذن الرحمن، أتمنى أن تكون فخوراً بي الآن يا أبي الحبيب، كان نفسي تبقى معايا في الحفلة شخصياً، لكن أنت الآن عند وجه كريم يا روقا يا اللي زيك مفيش في البشرية اتنين”.

وكان أحمد الفيشاوي قد علّق على خسارته جائزة “أفضل ممثل” في مهرجان Joy Awards، معبّراً عن سعادته بفوز زميله الفنان هشام ماجد بالجائزة، ورغم عدم فوزه، عبّر عن فخره بترشيحه للجائزة.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من مشاركته في الحفل يوم السبت الماضي، وعلّق عليها قائلاً: “ماكسبتش جائزة أحسن ممثل وفرحان لهشام ماجد من كل قلبي، وكانت ليلة استثنائية ورائعة”.

كما نشر الفيشاوي مقاطع مصوّرة عدة كشف فيها عن تفاصيل رحلته الى الرياض وحضوره حفل “Joy Awards”.

وظهر في أحد الفيديوهات عدد من زملاء الفيشاوي، منهم: عمرو يوسف، أحمد السقا، أروى جودة، سليمان عيد وبشرى، وأرفقه بالتعليق: “ضحك ولعب وجد وحب”.