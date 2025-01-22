مفاجأة سارة لمحبي هنا الزاهد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة جديدة لصنّاع فيلم “الأرض السوداء” للنجمين كريم عبد العزيز وياسمين صبري، أعلنت الشركة المنتجة للفيلم انضمام الفنانة هنا الزاهد رسمياً الى طاقم العمل السينمائي، الذي يُعد من أبرز الإنتاجات المنتظرة لعام 2025.

فيلم “الأرض السوداء” هو بطولة: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، هنا الزاهد، إياد نصار، عصام السقا، مريم محمود الجندي، أحمد غزي…، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور قصّته حول شخصية فتاة تمارس مهنة الغطس وتعيش في مدينة الجونة وتتقابل مع الشخصية التي يجسدها كريم عبدالعزيز، وتجمع بينهما مغامرات كثيرة تغلّفها الكوميديا.

يُذكر أن هنا الزاهد شاركت أخيراً مع كريم عبد العزيز في مسرحية “الباشا”، والتي عُرضت ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وخلال لقاء له مع برنامج “عرب وود”، على هامش عرض المسرحية، أكد كريم عبد العزيز مدى سعادته بالتعاون مع هنا الزاهد، قائلاً: “أنا اللي فرحان بالتعاون مع هنا الزاهد لأنها نجمة جميلة وروحها جميلة”. وأضاف: “سعادتي بالشغل مع هنا لا توصف، هي تستاهل كل الخير اللي في الدنيا”.