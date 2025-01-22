شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عنها بعد غيابها عن عزاء والدهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافع الفنان وائل عبد العزيز عن شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز بعد غيابها عن عزاء والدهما الذي أُقيم في مسجد الشرطة، والذي أثار الكثير من التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر وائل عبر صفحته الخاصة في موقع “فيسبوك” منشوراً دافع فيه عن شقيقته قائلاً: “أختي مقصّرتش في وفاة والدنا وعملت اللي عليها وزيادة، وكانت أول الحاضرين في منزل والدي بعد الوفاة واكتفت بتلقي العزاء في المدافن نظراً لأسلوب بعض السادة الصحفيين أو أصحاب المواقع المعتاد في مثل هذه الظروف”.

وأضاف: “إقامة العزاء تاني يوم كان بالاتفاق بينّا، وأرجو عدم إثارة الفتنة بين أفراد أسرتي… وأرجو أخيراً الدعاء لوالدي بالرحمة، كان راجل طيب وفي حاله”.

وغاب نجوم الفن عن عزاء والد ياسمين عبد العزيز، الذي أقامه شقيقها وائل في مسجد الشرطة بصلاح سالم حيث لم يحضر منهم إلا أشرف زكي ومحمد فؤاد وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح ومحمد لطفي.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت إلغاء عزاء والدها الراحل محمد عبدالعزيز، الذي كان من المقرر إقامته يوم الاثنين الماضي الموافق 20 كانون الثاني (يناير) الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مؤكدةً أنها ستكتفي بتلقي العزاء في والدها عند المقابر، إلا أن شقيقها عاد وأعلن عن إقامة العزاء ولكن في مسجد الشرطة بصلاح سالم وليس في الشيخ زايد.