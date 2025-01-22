ياسمين صبري تحسم الجدل حول اسم مسلسلها الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت الفنانة ياسمين صبري الجدل الذي أثير الفترة الماضية حول اسم مسلسلها الرمضاني الجديد، فبعد إعلان الشركة المنتجة عن الاسم في البداية وهو “الأميرة”، أعلنت الشركة عن تغيير الاسم الى “ضل حيطة”، إلا أن الكثير من المواقع كانت تروّج للمسلسل بالاسم الأول “الأميرة”، في حين روّجت مواقع أخرى له باسمه الجديد “ضل حيطة”، وهو ما وضع الجمهور في حيرة حول اسم المسلسل.

لكن ياسمين صبري حسمت الجدل وأوضحت أن اسم المسلسل “الأميرة”، وقالت في لقاء مع برنامج “عرب وود” على هامش حضورها حفل Joy Awards عن أعمالها الجديدة: “رمضان إن شاء الله بعمل مسلسل “الأميرة” وفيلم كيمت مع كريم عبد العزيز “الأرض السوداء” في العيد الكبير”.

مسلسل “الأميرة” هو بطولة: ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، مها نصار، وهند عبد الحليم…، ومن إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

يُذكر أن ياسمين صبري عُرض لها أخيراً في دور السينما فيلم “أبو نسب” الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة في السينما، وشاركهما في بطولته: ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، علاء مرسي، وحاتم صلاح، وضيفا الشرف: ماجد المصري وشيكو، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

يُشار الى أن ياسمين صبري شاركت في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل “رحيل”، الى جانب الفنانين: محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير…، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.